Palermo, cade dallo scooter sui liquami stradali: soccorsa dal 118

Palermo – Un nuovo incidente ha scosso via San Martino, all’altezza dei civici 310-320, dove una giovane in sella al proprio scooter è caduta rovinosamente sull’asfalto. A causare la scivolata sarebbe stata una perdita di liquami dai tombini della zona, una criticità che da tempo rende la carreggiata scivolosa e insidiosa per chi transita su due ruote.

L’impatto con il manto stradale è stato violento. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, che ha soccorso la ragazza e l’ha trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Sono attesi i Vigili Urbani per effettuare i rilievi di rito e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Una criticità denunciata da tempo

Non si tratta di un episodio isolato. Il tratto di via San Martino interessato dalla fuoriuscita di liquami era già stato segnalato più volte come punto critico per la sicurezza stradale. Nonostante gli allarmi lanciati in precedenza, la situazione non ha trovato ancora una soluzione, lasciando residenti e automobilisti esposti a un rischio concreto ogni volta che piove o che i tombini cedono.

Cresce ora la preoccupazione tra i cittadini della zona, che chiedono un intervento tempestivo per ripristinare condizioni di sicurezza sul tratto stradale. L’auspicio è che l’ennesimo incidente possa finalmente sollecitare un intervento risolutivo da parte degli enti competenti, prima che si verifichi una tragedia.