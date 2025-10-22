CronacaIn primo piano

Nuovo maxi blitz allo ZEN: 200 agenti ed elicotteri setacciano il quartiere

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Le prime luci dell’alba hanno illuminato un’altra massiccia operazione di sicurezza nei quartieri Zen 1 e Zen 2. Duecento tra poliziotti, carabinieri e finanzieri hanno setacciato le strade del popoloso rione palermitano in quello che rappresenta il secondo intervento di questa portata nel giro di pochi giorni.

L’operazione si inserisce nella strategia investigativa legata all’uccisione di Paolo Taormina, avvenuta dieci giorni fa all’Olivella, in via Spinuzza. Un segnale forte della volontà di mantenere alta l’attenzione su questi territori.

Come confermato dalla questura, sul campo sono stati impiegati agenti dei reparti territoriali affiancati da specialisti: unità cinofile addestrate per la ricerca di esplosivi e droga, squadre aeree e personale del reparto Prevenzione crimine “Sicilia Occidentale”.

L’intervento odierno fa parte di un piano più ampio di controllo capillare del territorio. Gli obiettivi sono chiari: scovare armi e sostanze stupefacenti nascoste, verificare i movimenti di persone e veicoli nelle zone più delicate, controllare chi è sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza, accertare eventuali irregolarità amministrative e verificare la regolarità di licenze e attività commerciali.

Le operazioni via terra sono supportate dalla sorveglianza aerea. Da diverse ore gli elicotteri delle forze dell’ordine stanno sorvolando entrambi i quartieri Zen, trasmettendo in diretta le immagini alla sala operativa della questura per coordinare al meglio gli interventi sul campo.

News suggerite per te:

  1. Blitz allo Zen dopo l’omicidio Taormina: 300 agenti setacciano il quartiere, controlli a tappeto
  2. Maxi blitz allo Zen, 3 arresti per droga: sequestrati 400 grammi di hashish e un rilevatore di microspie
  3. Folle di gelosia, va a casa del nuovo compagno della ex e lo accoltella: l’orrore allo Zen
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

L’Hard Rock Cafe apre a Palermo: la sede in via Maqueda, già aperte le selezioni per il personale
Cronaca
Il Maestro Francesco Di Mauro riceve il Premio alla Sicilianità per l’eleganza della sua direzione orchestrale
Comunicati stampa
Misilmeri, colla nei lucchetti del cantiere: intimidazione mafiosa all’imprenditore Giordano
Cronaca
Incidente in via Lanza di Scalea, morto dopo tre mesi di agonia: addio a Fedele Fiore
Cronaca
La beffa dei fondi Covid a Palermo: i soldi per gli ospedali diventano maxi-bonus personali
Cronaca