Trapani

Malore sulla spiaggia di Castellammare, uomo si accascia e muore

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Un rientro nella sua terra d’origine si è trasformato in un ultimo, struggente addio. Pedro Benenati, 79 anni, è morto oggi, 16 settembre, sulla spiaggia Playa di Castellammare del Golfo, colto da un malore mentre si trovava a godersi il mare che amava.

Secondo il racconto di chi era presente, l’uomo si è sentito male improvvisamente, spingendo alcuni bagnanti a intervenire immediatamente nel tentativo di rianimarlo.

La corsa dei soccorsi e il tentativo estremo di salvarlo

Sul posto sono giunti in pochi minuti il 118, la Polizia municipale e la Guardia Costiera, con l’intervento coordinato congiuntamente dal comandante della Polizia municipale Vito Simonte e dal comandante dell’Ufficio marittimo della Guardia Costiera, Francesco Madonia.

A prestare i primissimi soccorsi sono stati alcuni bagnanti insieme a due infermieri che si trovavano casualmente in spiaggia, i quali hanno utilizzato anche il defibrillatore in dotazione al lido Peter Pan. Nonostante il tempestivo intervento, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Un legame speciale con Alcamo e quella spiaggia del cuore

Pedro Benenati viveva in Argentina, ma ogni estate faceva ritorno in Sicilia per trascorrere le vacanze presso alcuni parenti ad Alcamo. Un legame profondo con la sua terra d’origine che lo riportava puntualmente proprio sulla spiaggia Playa, il luogo che amava di più e dove aveva scelto di farsi accompagnare anche in questa giornata.

La salma è stata trasferita al cimitero di Castellammare del Golfo, dove la famiglia attende l’arrivo dei figli dell’uomo, in viaggio da Madrid dopo essere stati informati della tragedia.

Il cordoglio della comunità

Il sindaco Giuseppe Fausto, insieme all’amministrazione comunale e all’intera comunità di Castellammare del Golfo, ha voluto esprimere vicinanza ai familiari di Pedro Benenati in un momento di dolore così improvviso.

Una storia che racconta ancora una volta il legame indissolubile tra gli emigrati siciliani e la propria terra d’origine, a cui molti, come Pedro, tornano ogni anno per ritrovare le proprie radici e i luoghi del cuore.

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