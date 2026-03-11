Dramma a Castellammare, morto a 41 anni Rocco Antonio Minore

Castellammare del Golfo si stringe attorno alla famiglia Minore. Oggi, mercoledì 11 marzo, alle 15:30, nella Chiesa di San Giuseppe sarà celebrato il funerale di , 41 anni, scomparso lunedì scorso.

Una perdita che colpisce profondamente la comunità cittadina, dove Rocco era conosciuto e stimato da tutti. Chi lo ha incontrato lo descrive come una persona affabile, sempre disponibile, capace di lasciare il segno con la semplicità del suo carattere.

Il dolore per la sua scomparsa si intreccia con quello ancora fresco per la perdita del padre, Isidoro Minore, ex dipendente del Comune di Castellammare del Golfo, venuto a mancare appena tre mesi fa, il 4 dicembre scorso. Due lutti ravvicinati che hanno provato duramente l’intera famiglia.

Alla mamma Giusy Maria Bosco, alle sorelle e a tutti i familiari, in queste ore di dolore, giunge l’abbraccio della comunità di Castellammare del Golfo.

