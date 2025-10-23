Nuova rissa in via Spinuzza dove è morto Paolo Taormina, agente travolto, due denunciati

La tensione resta altissima in via Spinuzza. La strada del centro storico di Palermo, tornata tristemente alla ribalta per il tragico omicidio del giovane barman Paolo Taormina, è stata teatro di un nuovo episodio di violenza. Proprio lì, dove poche settimane fa si è consumata una tragedia, la notte è stata squarciata dalle urla e dal caos di una rissa furibonda.

La rissa durante i consueti controlli della Polizia Municipale per monitorare la movida. A un tratto, una ventina di giovani, tutti di origine straniera, hanno dato vita a una violenta zuffa. L’arrivo della pattuglia ha scatenato un fuggi fuggi generale: il gruppo si è immediatamente disperso nel tentativo di dileguarsi tra i vicoli del centro.

Nella concitazione del momento, uno dei giovani ha letteralmente travolto un agente della Municipale per aprirsi una via di fuga. L’agente è stato scaraventato a terra con violenza ma, fortunatamente, non ha riportato lesioni, rialzandosi subito dopo.

La situazione ha richiesto l’intervento di altre pattuglie dei Carabinieri e della Polizia di Stato, arrivate rapidamente sul posto. Grazie all’azione congiunta delle forze dell’ordine, due dei partecipanti alla rissa sono stati bloccati non senza fatica. Si tratta di E.Y., 22 anni, ed E.A., 27 anni, entrambi cittadini marocchini e già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici. Al termine degli accertamenti, i due sono stati denunciati in stato di libertà con l’accusa di rissa.