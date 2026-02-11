Palermo, spaccata in corso Calatafimi: ladri svaligiano negozio di materassi

Ancora un colpo con la tecnica della spaccata a Palermo. Questa volta nel mirino dei malviventi è finito il negozio “Perdormire”, specializzato nella vendita di letti e materassi, situato in corso Calatafimi.

I ladri hanno agito con rapidità: dopo aver infranto una delle vetrine del punto vendita, si sono introdotti all’interno dell’esercizio commerciale. Una volta dentro, hanno forzato il registratore di cassa sottraendo il denaro contante presente, per poi dileguarsi senza lasciare tracce evidenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi, constatando i danni alla struttura. Sono state avviate le indagini per identificare i responsabili del furto. Gli investigatori hanno già provveduto ad acquisire le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero rivelarsi decisive per risalire agli autori del colpo.

Al momento è ancora in corso la quantificazione sia del bottino sottratto che dell’ammontare dei danni subiti dal negozio.