Cronaca

Palermo, spaccata in corso Calatafimi: ladri svaligiano negozio di materassi

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Ancora un colpo con la tecnica della spaccata a Palermo. Questa volta nel mirino dei malviventi è finito il negozio “Perdormire”, specializzato nella vendita di letti e materassi, situato in corso Calatafimi.

I ladri hanno agito con rapidità: dopo aver infranto una delle vetrine del punto vendita, si sono introdotti all’interno dell’esercizio commerciale. Una volta dentro, hanno forzato il registratore di cassa sottraendo il denaro contante presente, per poi dileguarsi senza lasciare tracce evidenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi, constatando i danni alla struttura. Sono state avviate le indagini per identificare i responsabili del furto. Gli investigatori hanno già provveduto ad acquisire le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero rivelarsi decisive per risalire agli autori del colpo.

Al momento è ancora in corso la quantificazione sia del bottino sottratto che dell’ammontare dei danni subiti dal negozio.

News suggerite per te:

  1. Addio a Soldano: chiude a Palermo dopo 114 anni il negozio di scarpe della “Palermo bene”
  2. Palermo, cittadino segnala due ladri in azione al “TT Store : polizia arresta un 45enne
  3. Rivoluzione o caos? Corso Calatafimi cambia volto con la nuova ciclabile, ma i negozianti tremano
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Tir si ribalta e si schianta con auto sulla Palermo-Agrigento, un ferito
Cronaca
A18 Messina-Catania, pedala contromano in corsia di sorpasso con bici rubata: fermato 23enne
Cronaca
Palermo, tre scosse di terremoto in mare: la più forte di magnitudo 3.6 avvertita dalla popolazione
Cronaca In primo piano
Palermo, corruzione all’obitorio del Cervello: arrestati tre dipendenti che prendevano mazzette dalle pompe funebri
Cronaca
Non arriva in tempo in ospedale: partorisce in auto scortata dai carabinieri
Cronaca