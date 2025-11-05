Palermo, vigile urbano travolto da un’auto mentre è in servizio

Grave incidente questa mattina a Palermo, dove un agente della Polizia Municipale è stato investito mentre si trovava in servizio per regolare il flusso veicolare. Il sinistro è avvenuto in un punto nevralgico della città, nei pressi della Casa del Fanciullo. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle autorità, il vigile urbano è stato travolto da un’automobile condotta da una donna. L’impatto è stato violento: l’agente è stato sbalzato sull’asfalto, riportando un serio trauma cranico.

Scattato immediatamente l’allarme, sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure, hanno disposto il trasporto d’urgenza in codice rosso presso il pronto soccorso dell’ospedale Buccheri La Ferla. Le sue condizioni sono considerate serie e la prognosi è riservata.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta un’altra pattuglia della Municipale per effettuare i rilievi necessari a determinare l’esatta dinamica dei fatti e accertare le eventuali responsabilità della conducente del veicolo. Il traffico nella zona ha subito pesanti rallentamenti.

«Apprendo in queste ore del grave incidente ai danni di un collega della Polizia Municipale di Palermo, travolto da un’auto mentre era in servizio per regolare il traffico nei pressi della Casa del Fanciullo. A lui rivolgo il mio pensiero più sincero e l’augurio di una pronta guarigione. Ancora una volta questo drammatico episodio ci ricorda quanto sia difficile e rischioso il lavoro svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini della Polizia Municipale: un lavoro usurante, spesso sottovalutato, che espone costantemente a pericoli e situazioni di grande stress, ma che resta fondamentale per la sicurezza della città e dei cittadini. La sicurezza stradale è ormai un tema urgente e prioritario, che non può più essere rimandato. Proprio per questo, nei prossimi giorni si insedierà il Tavolo tecnico sulla sicurezza stradale, che avrà il compito di mettere in campo strategie concrete e una regia comune tra Regione Siciliana, Città Metropolitana, Comune di Palermo, Polizia Municipale e Motorizzazione Civile. Un lavoro condiviso per individuare soluzioni efficaci, migliorare la prevenzione e ridurre i rischi per chi ogni giorno vive, lavora e si muove sulle nostre strade. Un pensiero affettuoso al collega ferito e a tutti gli agenti che, con dedizione e coraggio, continuano a svolgere il proprio servizio a tutela della collettività».