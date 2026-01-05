Cronaca

Si picchiano dopo una lite: coppia di fidanzati in pronto soccorso

Una violenta lite tra fidanzati è degenerata in aggressione fisica nella notte a San Leone, frazione balneare di Agrigento. I due conviventi sono finiti entrambi in ospedale dopo essersi picchiati reciprocamente.

L’episodio si è verificato nelle ore notturne, quando una discussione animata tra i due partner si è trasformata in uno scontro fisico. La donna, una 37enne, avrebbe aggredito per prima il compagno 35enne, il quale avrebbe reagito alle percosse. Entrambi hanno riportato lesioni ed escoriazioni in diverse parti del corpo e sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove il personale sanitario ha riscontrato ferite multiple.

A scongiurare conseguenze più gravi è stato l’arrivo tempestivo dei carabinieri, chiamati da alcuni residenti della zona allarmati dalle urla provenienti dall’abitazione della coppia.

