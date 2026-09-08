Comunicati stampa

Al Metropolitan il tango diventa musica sinfonica: il Maestro Di Mauro dirige l’originale omaggio a Piazzolla

di digitrend
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“Libertà di scegliere la bellezza”. Il leitmotiv ispiratore della stagione concertistica 2025/2026 del Teatro Massimo Bellini ha trovato una perfetta espressione nell’esecuzione del concerto sinfonico “Piazzolla Tango”, che venerdì 4 e sabato 5 settembre al Teatro Metropolitan di Catania ha visto l’esibizione dell’Orchestra del Teatro Massimo Bellini diretta dal Maestro Francesco Di Mauro, con Massimiliano Pitocco al bandoneon e Massimiliano Caporale al pianoforte.

Con gli arrangiamenti e le orchestrazioni di Massimiliano Caporale, il Direttore di fama internazionale Di Mauro ha guidato un suggestivo ed originale omaggio al compositore argentino: la musica di Astor Piazzolla, nata dal tango e capace di superarne i confini, è stata reinterpretata in un linguaggio sinfonico ricco di ritmo, tensione e suggestioni, in un continuo dialogo tra solisti e orchestra.

“Il lavoro che abbiamo fatto – commenta entusiasta il Maestro Di Mauro – è stato quello di creare un fraseggio continuo tra la parte solistica e quella orchestrale, creando un vero e proprio trait d’union tra le due componenti. L’apporto di musicisti di altissimo livello e la straordinaria capacità dell’orchestra di assimilare e cogliere gli equilibri ritmici e sonori della scrittura, sono stati determinanti per la riuscita dell’esecuzione”.

Gli applausi del pubblico hanno suggellato due serate in cui la musica di Piazzolla ha confermato tutta la sua straordinaria attualità: un linguaggio nato dal tango, ma capace di attraversare generi e tradizioni, mantenendo intatta la propria forza espressiva. Un viaggio musicale che, attraverso la direzione di Francesco Di Mauro e l’interpretazione dei musicisti, ha restituito pienamente il valore della musica come spazio di libertà, bellezza e ricerca, e dell’arte come esperienza capace di suscitare emozioni e di assumere un autentico valore etico e culturale all’interno del prestigioso Teatro catanese.

Nota — Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Non è un articolo della redazione di Direttasicilia. Per inviare un comunicato: https://www.direttasicilia.it/invia-un-comunicato-stampa/

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