Tempo di Poesia Festival, la seconda edizione dal 25 al 27 settembre al Complesso San Pietro di Marsala

Reading di poesie, laboratori di scrittura poetica e attività creative con la carta, letture per bambini, performance artistiche e di slam poetry, e persino una degustazione poetica. È un programma ricco e variegato, pensato per coinvolgere pubblici di tutte le età e sensibilità, quello di Tempo di Poesia Festival, dal 25 al 27 settembre a Marsala, negli spazi del Complesso Monumentale San Pietro.

Organizzata dall’Associazione EtiCOlogica presieduta da Simona Pecorella, e con la direzione artistica di Vinziana Rizzo Parisi, la seconda edizione del Festival è dedicata al tema “Il corpo è poesia”, filo conduttore di tutti gli appuntamenti e punto di partenza per una riflessione sulla poesia come esperienza viva, capace di coinvolgere corpo, voce, emozioni e comunità.

“Il corpo è l’elemento stesso dell’esistere – argomenta la Direttrice artistica Vinziana Rizzo Parisi – è l’involucro e allo stesso tempo commovente strumento di espressione, in cui si incarna la poesia. Ce lo dice anche il significato originario della parola poesia, dal greco poiesis, ovvero creazione: la scrittura nasce da un’urgenza espressiva che trova nel corpo il primo spazio in cui manifestarsi e che, attraverso la parola, diventa relazione e confronto con gli altri”.

II focus del Festival è incentrato anche quest’anno sulla scrittura poetica femminile, esplorata attraverso performance artistiche e di slam poetry, reading e momenti di confronto sul modo in cui il corpo femminile viene percepito e su come viene raccontato in letteratura poetica: “il corpo guardato, desiderato, vissuto, in trasformazione, umiliato, violato, desideroso, che si ribella”.

Non a caso la monografia, a cura di Chiara Putaggio, è dedicata alla cantastorie siciliana Rosa Balistreri: nelle canzoni di Balistreri, infatti, il corpo è lo strumento primario di riscatto e di denuncia. Attraverso il canto, Rosa libera il vissuto femminile dalle impostazioni di una Sicilia patriarcale, trasformando il dolore privato, le ferite della povertà, e la sottomissione, in un atto collettivo di resistenza e di ribellione.

Tra gli appuntamenti che scandiranno le giornate del Festival, venerdì 25 settembre alle ore 18, la presentazione del libro di poesie “Senso di Meraviglia” di Manuela Maria Lombardo, in dialogo con Vinziana Rizzo Parisi. Attesa, sabato 26 settembre alle ore 16.30, la performance artistica “A vuci di Rosa” dell’attrice e drammaturga Luana Rondinelli, accompagnata dalla voce di Irene Sciacca e dalla musica di Gregorio Caimi e Natale Montalto. A seguire, alle ore 18.15, un altro appuntamento di punta: “Il corpo è poesia”, incontro con le poete sulla poesia contemporanea, identità e linguaggio. Per l’occasione, la rinomata poeta Adriana Oniţă, la giornalista e scrittrice Chiara Putaggio e l’attrice e performer Chiara Chiavetta in dialogo con Vinziana Rizzo Parisi.

Mentre domenica 27 settembre, alle ore 17.30, sarà possibile godere della performance di slam poetry di Chiara Chiavetta, Giulia Titone, Martina Cassenti e Valentina Gheza.

Inserito all’interno della rassegna anche il concorso di Poesia “Rosaria Giaconia”- promosso dai familiari della poeta e organizzato in collaborazione con l’associazione EtiCOlogica in partnership con la Biblioteca e l’Archivio Storico Comunale “S. Struppa” di Marsala. Rivolto alle Scuole secondarie di grado superiore del Comune di Marsala, il concorso rientra tra le attività collaterali e propedeutiche del Festival. L’opera poetica vincitrice, che sarà premiata domenica 27 settembre 2026, durante la giornata conclusiva del festival, otterrà la pubblicazione su “The Polyglot”, rivista canadese di poesia polilinguistica internazionale.

A completare il programma – in un ideale dialogo tra poesia, creatività e sostenibilità – saranno i laboratori di fabbricazione artigianale della carta, un omaggio alla materia prima che da secoli custodisce storie e manualità, nonché un’occasione per grandi e piccoli per riscoprire tecniche antiche, promuovendo al contempo una riflessione sul valore del riciclo e del riuso.

Anche quest’anno, infatti, il Festival conferma il suo legame con l’ambiente e la sostenibilità, e Comieco – Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica – sarà al fianco dell’Associazione EtiCOlogica per la seconda edizione di Tempo di Poesia.

“Orgogliosi di rinnovare il nostro sostegno a Tempo di Poesia – dichiara Roberto Di Molfetta, direttore di Comieco -. “Marsala è una città che guarda al futuro con sensibilità, ed iniziative come questa rafforzano il messaggio della raccolta differenziata e del riciclo. La carta fatta a mano artigianale è il trait d’union perfetto tra poesia e sostenibilità, e siamo felici di supportare un progetto che unisce arte, territorio e attenzione all’ambiente”.

“La conferma della partnership con Comieco per questa seconda edizione è per noi un segnale importante – aggiunge Simona Pecorella, Presidente di EtiCOlogica -. Sta a significare che il nostro lavoro, che unisce cultura e buone pratiche ambientali, è stato riconosciuto e apprezzato. I laboratori di carta riciclata saranno ancora una volta un momento centrale del festival, perché crediamo che la poesia e la coscienza ecologica possano realmente essere un gesto concreto di cura per il pianeta”.

Tempo di Poesia Festival, il primo festival dedicato alla poesia in provincia di Trapani, è organizzato da Associazione EtiCOlogica con il patrocinio del Comune di Marsala e il contributo di Cepell -Centro per il libro e la lettura, con il sostegno di Comieco -Consorzio per la raccolta e il riciclo di carta e cartone, e dell’azienda Zicaffè -promotrice del concorso di poesia intitolato a Rosaria Giaconia, e con la collaborazione della Biblioteca e Archivio storico Comunale “S. Struppa” di Marsala. La direzione artistica è stata affidata per il secondo anno consecutivo a Vinziana Rizzo Parisi.

Tutte gli incontri e le attività in programma sono gratuiti. Laboratori su prenotazione fino ad esaurimento posti.

Prenotazioni a: associazioneticologica@hotmail.com mobile: 328.6725981 – 347.5647967