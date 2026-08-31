Cronaca

La Sicilia sotto assedio dal fuoco: paura a Misilmeri

di Redazione Web
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Notte di incendi nel Palermitano, bruciano Monreale e la Valle Jato

Nuova giornata critica per gli incendi in Sicilia: il caldo intenso e, in diversi casi, la mano dolosa hanno alimentato roghi in più province, costringendo vigili del fuoco e Canadair a interventi multipli sull’isola.

Palermo, le fiamme si avvicinano alle case

Il fronte più caldo resta quello del Palermitano, con focolai a Partinico, Misilmeri e nell’area delle Madonie, tra Scillato e Bompietro. Proprio a Misilmeri le fiamme hanno lambito pericolosamente alcune abitazioni, rendendo indispensabile il supporto dei mezzi aerei per riportare la situazione sotto controllo.

Anche Messina in emergenza: in volo Canadair ed elicottero

Criticità serie anche nel Messinese, dove a Gallodoro è scattato l’invio di un Canadair e dell’elicottero regionale Falco. Squadre di vigili del fuoco, forestale e protezione civile sono state impegnate anche a Milo, dove è intervenuto un mezzo aereo, oltre che a Trabia, Mazara del Vallo e Comiso.

Alcuni roghi risultano ormai spenti, ma l’attenzione non cala: nel Siracusano e nel Trapanese le squadre restano sul posto per scongiurare nuovi focolai. In un’estate segnata da temperature sopra la media, la macchina antincendio siciliana continua a lavorare a pieno regime su più fronti contemporaneamente.

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