Cronaca

Ciminna, muore il 26enne rimasto ferito nell’incendio di sabato

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Non ce l’ha fatta Salvatore Giglia, il ragazzo di 26 anni che sabato scorso era rimasto gravemente ferito nell’incendio divampato a Ciminna. Il giovane è morto a causa delle lesioni riportate, lasciando la comunità del paese nel dolore.

Il cordoglio del sindaco

Ad annunciare la scomparsa è stato il sindaco di Ciminna, Vito Barone, che ha affidato ai social un messaggio commosso rivolto alla famiglia del ragazzo: “È volato in cielo un Angelo, un dolore immenso. La nostra comunità è oggi profondamente colpita dalla prematura scomparsa di Salvatore Giglia, giovane di appena 26 anni. Di fronte a una perdita così dolorosa e ingiusta, le parole sembrano non essere sufficienti. È difficile accettare che una vita così giovane, con ancora tanti sogni, progetti e speranze davanti a sé, sia stata spezzata così presto.”

Il primo cittadino ha voluto esprimere, a nome dell’intera comunità, “la più sincera vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene e che oggi ne piangono la scomparsa.”

Lutto cittadino per i funerali

Il Comune di Ciminna proclamerà il lutto cittadino in occasione delle esequie di Giglia. Non sono ancora state rese note la data e l’ora della cerimonia funebre.

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