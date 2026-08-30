Ciminna, ustionato durante l’incendio: 26enne in prognosi riservata al Civico

È ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Chirurgia Plastica dell’ospedale Civico di Palermo Salvatore Giglia, 26 anni, rimasto gravemente ustionato durante l’incendio divampato ieri pomeriggio a Ciminna. Il giovane, sedato, presenta lesioni in diverse parti del corpo.

Secondo la ricostruzione, Giglia si trovava nel proprio terreno quando ha tentato di arginare le fiamme per mettere in salvo la campagna, restando però circondato dal fuoco. I soccorsi lo hanno trasportato prima in ambulanza fino a Ventimiglia di Sicilia, da dove è stato poi trasferito in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo per le cure specialistiche.

Le sue condizioni restano sotto stretta osservazione medica.