Villafrati, San Giuseppe cade in processione, un ferito e la statua inizia a “piangere”

Momenti di paura ieri sera a Villafrati, dove durante la processione in onore di San Giuseppe la statua del patrono è precipitata a terra staccandosi dalla vara. Un uomo di 56 anni è rimasto ferito a un braccio ed è stato trasportato in pronto soccorso.

Cosa è successo durante il rito

L’incidente si è verificato durante una fermata all’incrocio tra via Ciminna e via Umberto, nel momento in cui i portatori si accingevano a risollevare il fercolo per proseguire il cammino. La scultura ha perso l’equilibrio ed è caduta, colpendo l’uomo che si trovava nelle vicinanze.

La processione continua a braccia, tra commozione e devozione

Nonostante lo spavento, i membri della confraternita di San Giuseppe, aiutati da alcuni fedeli, non hanno interrotto il corteo: hanno sollevato la statua di peso, portandola letteralmente in braccio fino al sagrato della chiesa tra la commozione dei presenti.

I danni alla scultura sono ingenti: si sono spezzati la testa del santo e il braccio del Bambinello che tiene in grembo. Le vare portate a spalla nelle feste patronali siciliane pesano spesso diverse centinaia di chili, e il momento del sollevamento resta tra i più delicati dell’intero rito.