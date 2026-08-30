Cronaca

Triscina, padre e due figlie trascinati al largo dalla corrente: salvati da un vigile del fuoco libero dal servizio

di Redazione Web
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Momenti di autentico spavento ieri a Triscina, dove tre bagnanti — un uomo e le sue due figlie, di origine rumena — sono stati trascinati al largo dalla corrente e non riuscivano più a raggiungere la riva. A evitare il peggio, poco dopo mezzogiorno, l’intervento tempestivo di un vigile del fuoco che in quel momento non era in servizio.

La disavventura si è consumata nel tratto di mare compreso tra “strada 57” e la zona nota come “casa del vento”. I tre, in evidente difficoltà, hanno iniziato a chiedere soccorso, richiamando l’attenzione di chi si trovava nei paraggi.

A cogliere per primi il pericolo sono stati Dario Giaramita, pompiere in forza al distaccamento di Santa Margherita Belice ma libero dal turno, e la moglie, entrambi presenti sulla spiaggia. Senza perdere tempo, i due si sono tuffati per raggiungere il padre e le figlie, riuscendo a riportarli tutti a riva sani e salvi.

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