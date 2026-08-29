Cronaca

Palermo, allerta rossa da stanotte: percepiti fino a 40 gradi

di Redazione Web
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Scatta l’allerta rossa a Palermo: da questa notte il capoluogo siciliano dovrà fare i conti con un mix pericoloso di caldo estremo e rischio incendi, con una temperatura percepita che toccherà i 40 gradi. Ad emetterla è la Protezione Civile Regionale, che ha classificato come “alta” la pericolosità sia per le ondate di calore sia per la possibile propagazione delle fiamme.

L’avviso entrerà in vigore a partire dalla mezzanotte di domani, 30 agosto, e resterà valido per le 24 ore successive. Un provvedimento che arriva al termine di un’estate già segnata da temperature roventi e da un’emergenza incendi che nelle ultime settimane ha messo a dura prova diverse zone della Sicilia.

Il doppio livello di allerta rossa — per caldo e per incendi contemporaneamente — riflette la combinazione di fattori che negli ultimi giorni sta caratterizzando l’entroterra siciliano: temperature elevate, vegetazione secca e vento, condizioni che possono favorire l’innesco e la rapida diffusione dei roghi. Le autorità raccomandano la massima prudenza, evitando comportamenti a rischio come l’abbruciamento di sterpaglie o l’abbandono di rifiuti infiammabili, ed esposizioni prolungate al sole nelle ore più calde della giornata.

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