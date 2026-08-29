Cronaca

Camion si ribalta sulla A19, paura a Casteldaccia

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania la circolazione ha subito rallentamenti all’altezza del km 10,200, a Casteldaccia (PA), a causa del ribaltamento autonomo di un veicolo con rimorchio in transito in direzione Catania.

Allo stato attuale il mezzo è già stato rimosso e la circolazione sta tornando regolare in entrambe le direzioni; il conducente è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti il personale di Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e della viabilità.

Consigliati per te

  1. Incidente sulla A19 a Casteldaccia: scontro tra furgone e autocarro, un ferito
  2. Terminati prima del previsto i lavori sulla A19 Palermo-Catania a Casteldaccia
  3. Palermo, camion si ribalta dopo collisione con un’auto: due feriti e traffico bloccato in via Messina Marine
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Palermo, allerta rossa da stanotte: percepiti fino a 40 gradi
Cronaca
Decine di incendi in Sicilia, famiglie in fuga dalle case nel Palermitano
Cronaca In primo piano
Sventata truffa del finto carabiniere nel Palermitano, due arresti
Cronaca
Castelvetrano, ritrova portafoglio smarrito da turista francese e lo consegna ai Carabinieri
Cronaca
Palermo, paura sulla circonvallazione: auto si ribalta in viale Regione, due feriti
Cronaca