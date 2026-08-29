Camion si ribalta sulla A19, paura a Casteldaccia

Lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania la circolazione ha subito rallentamenti all’altezza del km 10,200, a Casteldaccia (PA), a causa del ribaltamento autonomo di un veicolo con rimorchio in transito in direzione Catania.

Allo stato attuale il mezzo è già stato rimosso e la circolazione sta tornando regolare in entrambe le direzioni; il conducente è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti il personale di Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e della viabilità.