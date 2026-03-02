Blatte vive e morte nel ristorante del centro commerciale, chiusura e multa

Uno scenario decisamente lontano dagli standard di igiene quello scoperto dai Carabinieri del NAS di Catania durante un controllo di routine. I militari, insieme agli ispettori dell’ASP, hanno messo i sigilli a un ristorante situato all’interno di un frequentato centro commerciale nella periferia ovest della città.

Quella che doveva essere una normale verifica si è trasformata in un vero e proprio “blitz dell’orrore”. All’interno dei locali è stata trovata sporcizia accumulata da tempo e, cosa ancora più grave, un’estesa infestazione di blatte.

I parassiti, sia vivi che morti, strisciavano indisturbati a pochi centimetri dai prodotti alimentari pronti per essere serviti ai clienti.

Le conseguenze per i titolari sono state immediate e pesanti: attività sospesa: le serrande resteranno abbassate finché il locale non sarà riportato a condizioni igieniche a norma. Multe salate: sono scattate sanzioni amministrative per un totale di 3.000 euro. Cibo al macero: tutte le scorte alimentari potenzialmente contaminate sono state sequestrate e distrutte sul posto.

Un intervento necessario per tutelare la salute dei tantissimi utenti che ogni giorno affollano l’area food del polo commerciale.