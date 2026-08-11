Festival del Cinema Italiano, premiati I Grandi Maestri del Make Up di Palermo

C’è anche l’Accademia I Grandi Maestri del Make Up di Palermo tra i premiati alla cerimonia delle Stelle d’Argento del Festival del Cinema Italiano, la cui sesta edizione si è svolta dal 28 al 31 luglio 2026 nel comprensorio del Lago Trasimeno e a Perugia. Giunto alla sua sesta edizione, l’evento- la cui Direzione generale è stata affidata a Franco Arcoraci, affiancato dalla direttrice di produzione Giusy Venuti-ha coinvolto oltre 150 ospiti tra masterclass, red carpet, proiezioni e la consegna dei premi.

Nel dettaglio la consegna dei riconoscimenti si è tenuta nella serata di mercoledì 29 luglio, a Palazzo Corgna, a Castiglione del Lago in provincia di Perugia.

Questa la motivazione con cui è stata premiata l’Accademia I Grandi Maestri del Make Up: “Per aver insegnato che la bellezza più autentica nasce dalla passione, dalla dedizione e dal desiderio di trasmettere il proprio sapere agli altri. Attraverso il lavoro di formazione e valorizzazione dei giovani talenti, l’Accademia contribuisce ogni giorno a rendere possibile quella magia invisibile che accompagna il cinema, il teatro e lo spettacolo, trasformando un volto in un’emozione e un sogno in realtà”.

La targa premio è stata consegnata da Giusy Venuti ai due make up artist Giusy Portolano e Fabio Oddo, che in accademia sono affiancati da Tony Prosia e Pippo Piraino, e dalle allieve Marta Facella e Federica Tomasello.

“Un riconoscimento che ci incentiva a fare ancora meglio- dichiarano Giusy Portolano e Fabio Oddo, rispettivamente make up artist e make up artist esperto di effetti speciali- e che ci fa piacere condividere con le nostre allieve e i nostri allievi, che ogni giorno ci ricordano quanto sia importante credere nei giovani talenti e accompagnarli nella costruzione del loro percorso professionale”.

L’Accademia I Grandi Maestri del Make Up di Palermo lavora da anni nel campo della formazione e nel mondo del cinema, dove le competenze dei suoi professionisti si traducono in esperienza diretta sui set e in collaborazione con produzioni e realtà del settore.