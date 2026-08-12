Blitz dei Carabinieri allo Zen: arrestato 20enne, sequestrate armi, droga e fuochi d’artificio

Un’imponente operazione di controllo straordinario del territorio è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Palermo, congiuntamente ai militari delle Compagnie di Palermo-San Lorenzo e Palermo-Piazza Verdi. All’articolato dispositivo di sicurezza hanno preso parte anche le Unità Cinofile di Palermo-Villagrazia, le Aliquote di Primo Intervento (A.P.I.) del Nucleo Radiomobile e i mezzi aerei del 9° Nucleo Elicotteri Carabinieri.

L’attività ad alto impatto, finalizzata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti e alla ricerca di armi ed esplosivi detenuti illegalmente, si è concentrata nei quartieri cittadini “Tommaso Natale”, “Z.E.N. 1” e “Z.E.N. 2”.

Nel corso delle perquisizioni, i militari hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un giovane di 20 anni, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine. A seguito della perquisizione domiciliare, il ventenne è stato trovato in possesso di 37 dosi di marijuana e 24 dosi di hashish.

L’ispezione a tappeto del territorio ha consentito inoltre di rinvenire e porre sotto sequestro a carico di ignoti, un ingente quantitativo di droga, armi, refurtiva e materiale pirotecnico occultato in vari locali e anfratti dei quartieri interessati.

All’interno di un garage in via Agesia di Siracusa, i Carabinieri hanno rinvenuto una pistola Beretta modello 34 con matricola abrasa, fornita di 3 caricatori e 29 proiettili calibro 7,65, oltre a 2 ciclomotori elettrici ritenuti oggetto di furto.

In un garage di via Costante Girardengo sono stati sequestrati 228 involucri di hashish, un panetto della stessa sostanza, 30 dosi di marijuana e materiale vario per la pesatura ed il confezionamento delle dosi.

Un ulteriore deposito è stato individuato nel sottoscala di uno stabile in via Rocky Marciano dove, sono state sequestrate, altre 52 dosi di hashish e 18 dosi di cocaina.

Infine, presso un locale adibito abusivamente a rivendita di frutta e verdura, situato tra via Fausto Coppi e via Gino Zappa, sono state rinvenute 2 casse contenenti complessivamente 701 artifizi pirotecnici di varia tipologia, per un peso di circa 2,4 chilogrammi.

Tutto il materiale stupefacente recuperato verrà inviato al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (L.A.S.S.) del Comando Provinciale di Palermo per le necessarie analisi chimiche e tossicologiche