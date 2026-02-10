Sparatoria in Sicilia, 27enne raggiunto da colpi di pistola

Pomeriggio di sangue e interrogativi a Catania, nel cuore del quartiere San Cristoforo. Un giovane di 27 anni è stato centrato alla gamba sinistra da un colpo di arma da fuoco mentre si trovava in via della Concordia. Soccorso d’urgenza, il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro, dove i medici lo hanno sottoposto alle cure necessarie per la ferita riportata.

La dinamica dell’accaduto, tuttavia, resta al vaglio degli inquirenti. Il giovane, che sta scontando una pena ai domiciliari ma beneficia di un permesso per lavorare in un salone da barba, ha fornito una versione dei fatti che la Squadra Mobile sta analizzando con estrema cautela. Secondo il suo racconto, avrebbe udito delle grida provenire dalla strada a causa di una lite; una volta uscito dall’attività commerciale per capire cosa stesse accadendo, sarebbe stato colpito “accidentalmente” da un proiettile vagante.

Gli investigatori della Questura di Catania hanno già avviato i rilievi sul luogo della sparatoria e stanno setacciando la zona alla ricerca di testimonianze o immagini dei sistemi di videosorveglianza che possano confermare o smentire la ricostruzione del 27enne. Al momento non si esclude alcuna pista, dal regolamento di conti all’incidente fortuito durante un alterco tra terzi.