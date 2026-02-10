Cronaca

Sparatoria in Sicilia, 27enne raggiunto da colpi di pistola

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Pomeriggio di sangue e interrogativi a Catania, nel cuore del quartiere San Cristoforo. Un giovane di 27 anni è stato centrato alla gamba sinistra da un colpo di arma da fuoco mentre si trovava in via della Concordia. Soccorso d’urgenza, il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro, dove i medici lo hanno sottoposto alle cure necessarie per la ferita riportata.

La dinamica dell’accaduto, tuttavia, resta al vaglio degli inquirenti. Il giovane, che sta scontando una pena ai domiciliari ma beneficia di un permesso per lavorare in un salone da barba, ha fornito una versione dei fatti che la Squadra Mobile sta analizzando con estrema cautela. Secondo il suo racconto, avrebbe udito delle grida provenire dalla strada a causa di una lite; una volta uscito dall’attività commerciale per capire cosa stesse accadendo, sarebbe stato colpito “accidentalmente” da un proiettile vagante.

Gli investigatori della Questura di Catania hanno già avviato i rilievi sul luogo della sparatoria e stanno setacciando la zona alla ricerca di testimonianze o immagini dei sistemi di videosorveglianza che possano confermare o smentire la ricostruzione del 27enne. Al momento non si esclude alcuna pista, dal regolamento di conti all’incidente fortuito durante un alterco tra terzi.

News suggerite per te:

  1. Sparatoria a Palermo, in piazza Nascè colpi di fucile tra la folla: ferita una donna, è caccia all’uomo
  2. Omicidio a Partinico, l’allevatore Vito La Puma uccido con tre colpi di pistola alla testa
  3. Far West allo Zen, colpi di pistola contro la chiesa
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Maltempo in Sicilia, torna l’allerta per piogge e mareggiate: le previsioni per mercoledì
Cronaca
Palermo, la truffa del contatore degenera in violenza: marito e moglie picchiati sotto casa
Cronaca In primo piano
Operaio forestale della Regione piromane arrestato, rischiano anche i colleghi
Cronaca
Dramma in casa, scoppia la caldaia: gravi padre e figlio
Cronaca
Limone della Conca d’Oro, traguardo storico: il MASAF lo inserisce tra i prodotti PAT
Economia&Lavoro