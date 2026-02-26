Scoppia incendio in appartamento, 10 persone intossicate, ferito un 43enne e morti animali domestici

Un grave incendio si è sprigionato nel pomeriggio di oggi all’interno di un’abitazione al secondo piano di un edificio in corso Matteotti, a Giarre, in provincia di Catania. Il bilancio provvisorio parla di dieci persone intossicate dalle esalazioni di fumo, tra cui una neonata di pochi mesi, trasferita d’urgenza in ospedale per accertamenti precauzionali.

Il ferito più grave è un uomo di 43 anni, che ha riportato diverse ustioni nel tentativo disperato di mettere in salvo il proprio cane rimasto intrappolato tra le fiamme. L’uomo è stato trasportato presso il centro specializzato dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove sono stati condotti anche altri tre condomini per le cure del caso.

Nonostante il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno operato con diverse squadre per domare il rogo ed evitare che si propagasse all’intero stabile di sei piani, si registrano purtroppo le perdite di alcuni animali domestici. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 con diverse ambulanze e i Carabinieri della compagnia locale per i rilievi e la gestione della viabilità. Al momento la situazione è stata dichiarata sotto controllo.