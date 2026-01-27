In primo pianoPolitica

Cinque miliardi del Ponte sullo Stretto per i danni del ciclone, lo ha deciso l’Ars

di Redazione Web
lettura in 1 minuti
Assunzioni ponte sullo stretto di Messina

L’Ars approva un ordine del giorno che dirotta cinque miliardi del Ponte sullo Stretto ai territori colpiti dalle calamità.

“Dall’Ars mandiamo un messaggio chiaro al governo Meloni: per la Sicilia il Ponte sullo Stretto non è una priorità. L’ordine del giorno presentato dalle opposizioni e approvato dall’Ars, con il quale si impegna il governo regionale a dirottare verso i territori e le popolazioni colpite dagli eventi climatici e ambientali cinque miliardi di euro del Fondo sviluppo e coesione destinati al Ponte, indica un percorso che il governo regionale e il governo nazionale non potranno e non dovranno ignorare”. Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars, a proposito dell’Odg presentato da Cateno De Luca (Sud chiama Nord) e sostenuto dal gruppo Pd e dalle opposizioni, approvato con voto segreto al termine della seduta di oggi.

News suggerite per te:

  1. Ponte sullo Stretto, no della Corte dei Conti al visto di legittimità
  2. Terremoto sul Ponte sullo Stretto: stop dalla Corte dei Conti, riunione d’urgenza a Roma: si va avanti
  3. Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti nega anche il visto alla convenzione
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Tre perturbazioni in fila: la Sicilia si prepara a una settimana di pioggia, vento e mari in burrasca
Meteo
Palermo, truffa del finto lavoro online: disoccupata perde migliaia di euro
Cronaca
REMAX rafforza la rete in Sicilia: 210 posti per agenti immobiliari, anche senza esperienza
Economia&Lavoro
Guddo Eventi Catering apre a Monreale: un centro d’eccellenza tra tradizione e show cooking
Economia&Lavoro
Olio di semi venduto come extravergine: 24 indagati, perquisizioni tra Sicilia e Calabria
Cronaca