Cronaca

San Vito Lo Capo, paura in mare: due giovani recuperati dalla Guardia Costiera a cento metri dalla riva

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Due ragazzi sono stati salvati nel pomeriggio di sabato dalla Guardia Costiera di San Vito Lo Capo, dopo essere rimasti intrappolati in acqua a un centinaio di metri dalla spiaggia. Vento sostenuto e forte risacca avevano reso impossibile il rientro autonomo verso riva.

L’allarme è scattato verso le 18, quando l’assistente bagnante in servizio nell’Area 2 dell’arenile ha notato i due giovani in evidente affanno e ha avvisato la Capitaneria di Porto di Trapani. Le condizioni del mare, però, non hanno permesso allo stesso operatore di raggiungerli a nuoto.

Da qui la decisione di far intervenire la motovedetta GC B36, di stanza presso la Delegazione di Spiaggia di San Vito Lo Capo. Coordinata dalla sala operativa della Capitaneria trapanese, l’unità navale ha raggiunto i due bagnanti nel giro di pochi minuti, portandoli in salvo fino al porticciolo cittadino.

I due giovani, spaventati ma illesi, non hanno avuto bisogno di cure mediche.

Dalla Guardia Costiera arriva un nuovo richiamo alla cautela: con vento forte e mare mosso, anche pochi metri di distanza dalla costa possono trasformarsi in un pericolo concreto. Le condizioni possono peggiorare rapidamente, rendendo il rientro molto più difficile del previsto.

Il consiglio è di seguire sempre le indicazioni degli assistenti bagnanti, controllare i bollettini meteo-marini prima di fare il bagno ed evitare di allontanarsi dalla riva quando il mare è agitato.

Per le emergenze in mare resta attivo il numero 1530 della Guardia Costiera, oltre al numero unico europeo 112.

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