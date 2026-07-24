Tromba marina si forma al largo della costa del Palermitano

Una tromba marina si è formata questa mattina al largo di Campofelice di Roccella, nel Palermitano, durante un peggioramento delle condizioni meteo lungo la costa. Il fenomeno è stato ripreso da diversi residenti e in poco tempo foto e video hanno iniziato a diffondersi sui social network.

Il vortice si è generato sotto una nube temporalesca, allungandosi progressivamente fino a toccare la superficie del mare. Si tratta di una cosiddetta funnel cloud, una nube a imbuto che si origina in condizioni di forte instabilità atmosferica e che, quando raggiunge l’acqua, dà vita al fenomeno noto come tromba marina.

Lo spettacolo naturale ha catturato l’attenzione di bagnanti e curiosi presenti sul litorale, ma non risultano al momento danni o richieste di intervento collegate all’episodio.