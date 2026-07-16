Incidente stradale a Buonfornello: scontro auto-moto, due feriti gravi

Un violento scontro tra un’auto e una moto ha provocato il ferimento grave di due persone nei pressi dello svincolo di Buonfornello. L’impatto è avvenuto pochi minuti fa e le cause sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i mezzi del 118, che hanno prestato le prime cure ai due feriti, entrambi in condizioni definite molto serie. Presenti anche le pattuglie delle forze dell’ordine, incaricate di effettuare i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro.

Traffico in tilt, rallentamenti sulla statale

Lo scontro sta generando forti disagi alla circolazione veicolare nella zona. Agli automobilisti in transito nei pressi dello svincolo viene raccomandata la massima cautela, in attesa che la situazione torni alla normalità.