Arnas Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo e Liceo Scientifico Cannizzaro insieme per la Campagna Nazionale Cardiologie Aperte 2026

Palermo 13.02.2026- ARNAS “Civico Di Cristina Benfratelli” di Palermo, mediante l’UOC di Cardiologia con UTIC, ha aderito alla campagna nazionale “Cardiologie Aperte” ( 9 – 15 febbraio), promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore – HCF e dell’ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri) per sensibilizzare sulla prevenzione cardiovascolare.

L’azienda palermitana anche per questa edizione ha contribuito all’importante obiettivo di salute pubblica puntando sulla formazione dei giovani e realizzando attraverso un corso teorico -pratico un connubio strategico tra Ospedale e Scuola. Sono stati coinvolti 45 allievi ( del triennio) del liceo scientifico statale “S. Cannizzaro” che, grazie ad un mix didattico di ampio respiro hanno potuto apprendere informazioni fondamentali per la prevenzione cardiovascolare e, mediante la simulazione di scenari critici emergenziali, sperimentare direttamente anche le tecniche di BLS-D ( Basic Life Support and Defibrillation). I ragazzi sono stati formati dunque al fine di: riconoscere tempestivamente la presenza di un arresto cardiocircolatorio; intervenire con appropriatezza di manovra, ovvero praticare il massaggio cardiaco esterno efficace; utilizzare in modo idoneo ed in sicurezza ( laddove disponibile) il defibrillatore automatico.

“L’obiettivo – evidenzia Ignazio Maria Smecca, direttore dell’Unita’ Operativa Complessa di Cardiologia con UTIC (Unità Terapia Intensiva Cardiologica) – di questa iniziativa è quello di fornire agli studenti informazioni sui principali fattori di rischio cardiovascolare, allo scopo di promuovere l’adozione di stili di vita salutari e sensibilizzare sull’importanza del primo soccorso all’interno della “catena della sopravvivenza”, trasmettendo sul punto le nozioni di base del BLS-D. Quest’ultima non va considerata appannaggio esclusivo dei medici, ma deve diventare una competenza di tutti i cittadini responsabili, a partire dall’adolescenza, come le stesse linee guida indicano”. L’incontro formativo si è svolto presso l’Aula Multimediale di ARNAS di Palermo ed ha coinvolto i medici cardiologi: Flavia Dispensa (responsabile UOS “Gestione delle emergenze coronariche” e referente dell’evento formativo; Giuseppe Cirrincione ( responsabile UOS “Emodinamica”; Francesca Scordato, responsabile dell’ambulatorio “Scompenso cardiaco e cardiomiopatie”); Giuliana Cerruto (referente attività formative della Cardiologia); Leandro Di Caccamo (dirigente medico Cardiologia).

“La ratio dell’iniziativa – commenta Walter Messina direttore generale di ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo – è quella di sostenere l’educazione alla Salute cardiovascolare, tenuto conto che tali patologie rappresentano ancora oggi la principale causa di mortalità e di invalidità e comportano ingenti costi di sistema diretti e indiretti”.“ E’ stata realizzata – afferma Domenico Cipolla direttore sanitario dell’azienda – una formula educational dinamica rivolta alle giovani generazioni e volta a preparare gli studenti ad affrontare correttamente la gestione dell’emergenza cardiovascolare”. Il corso è durato 4 ore e gli studenti sono stati accompagnati dai professori: Maria Campanella e Roberto Alfano