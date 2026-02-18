Il sindaco di Belmonte Mezzagno viola il Codice della Strada e va a multarsi da solo: “La legge vale per tutti”

Belmonte Mezzagno (PA) – A volte basta un gesto semplice per parlare più di mille parole. Il sindaco di Belmonte Mezzagno, Maurizio Milone, si è presentato spontaneamente al Comando di Polizia Locale per segnalare un’infrazione al Codice della Strada commessa da lui stesso la sera precedente.

Una scelta volontaria, comunicata direttamente ai cittadini attraverso un messaggio pubblico, in cui il primo cittadino ha spiegato le ragioni di un atto che va ben oltre il semplice adempimento burocratico.

“Sono convinto che il ruolo di Sindaco è un servizio, non uno scudo e non conferisce privilegi, ma richiede, al contrario, un supplemento di responsabilità.”

Milone non si è limitato all’autosegnalazione: ha già provveduto al pagamento della sanzione prevista dalla legge, sottolineando con forza un principio che considera non negoziabile.

“Le regole del Codice della Strada devono essere rispettate da tutti, e la mia distrazione non è giustificabile. Essere severi con se stessi è l’unico modo per essere credibili quando si chiede rigore agli altri.”

Nel suo messaggio, il sindaco ha anche riflettuto sul rapporto tra classe politica e cittadini, puntando il dito contro una certa ipocrisia diffusa nella vita pubblica.

“Predicare bene e ‘razzolare male’ è un atteggiamento che allontana i cittadini dalla politica e indebolisce il senso civico della nostra comunità.”

Un concetto ribadito con chiarezza nella parte conclusiva del messaggio, dove Milone ha tenuto a precisare che nessuna carica istituzionale può rappresentare un’eccezione alla legge.

“Ho già provveduto al pagamento della sanzione prevista, convinto che la legge sia, e debba rimanere, uguale per tutti. Nessuno è al di sopra delle regole, men che meno chi ha l’onore di rappresentare questo Comune.”

Un gesto di trasparenza che, al di là dell’episodio in sé, lancia un messaggio preciso sulla concezione del mandato pubblico: non un privilegio da esercitare, ma una responsabilità da onorare — anche e soprattutto nei piccoli comportamenti quotidiani.