Attraversa il fuoco per salvare i suoi vitellini: eroe a 14 anni

Ha attraversato il fumo che invadeva l’azienda di famiglia pur di non lasciare i suoi cinque vitellini in trappola. Giuseppe Di Leonardo, 14 anni, di Santa Ninfa, li ha salvati aprendo il box in cui erano rinchiusi mentre le fiamme si avvicinavano sempre di più.

L’incendio è divampato nelle campagne di contrada Piana e Issiotti, nel Trapanese, minacciando l’azienda zootecnica gestita dal padre del ragazzo, Roberto, insieme allo zio. Cinque mucche e due cavalli, al pascolo libero, sono riusciti ad allontanarsi da soli. I cinque vitellini, invece, si trovavano rinchiusi in un box e rischiavano di soffocare nel fumo o di essere raggiunti dalle fiamme.

Il legame speciale con gli animali

È in quel momento che Giuseppe non ha esitato, correndo attraverso il fumo che ormai copriva l’area per raggiungere il box e liberare i bovini, terrorizzati e senza via di scampo.

«Ieri abbiamo vissuto un momento davvero difficile – racconta il padre Roberto Di Leonardo – il fuoco era alle porte della nostra azienda e dovevamo mettere in salvo il bestiame». Un legame, quello tra Giuseppe e i cinque vitellini, costruito nel tempo: «Per chi vive con gli animali ogni giorno, non sono capi di bestiame ma sono parte della famiglia. Gli animali ti danno fiducia incondizionata. E quando c’è fiducia, nasce responsabilità. È questo il vero legame che nasce tra l’uomo e l’animale».

Il padre spiega anche cosa abbia spinto il figlio a un gesto così rischioso: «Li ha visti nascere e li ha aiutati a crescere, quasi come animali domestici – ecco perché la sua preoccupazione nel pensare che le fiamme avrebbero messo a rischio la loro vita lo ha spinto a questo gesto».

Giuseppe frequenta l’istituto tecnico agrario “A. Damiani” di Marsala e, fin da bambino, ha sempre affiancato il padre nel lavoro dei campi fuori dagli orari di scuola. Le fiamme non hanno intaccato l’edificio che ospita le stalle: a domarle sono intervenuti i vigili del fuoco, due dei quali sono rimasti lievemente intossicati dal fumo. Alla fine, per Giuseppe, è arrivato il sorriso di vedere tutti i suoi vitellini in salvo.