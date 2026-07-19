Palermo brucia: 50 interventi dei pompieri in 12 ore

Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di oggi, sono stati 50 gli interventi che hanno visto impegnati i Vigili del Fuoco della provincia di Palermo. Di questi, 33 hanno riguardato incendi di varia natura, la maggior parte dei quali legati a incendi di vegetazione.

Di maggiore rilievo gli incendi che hanno interessato i comuni di Castronovo di Sicilia, Misilmeri, Villafrati e San Giuseppe Jato.

In particolare, a Castronovo di Sicilia sono intervenute 10 squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da due Canadair, due elicotteri del Corpo Forestale della Regione Siciliana e personale della Protezione Civile comunale, per fronteggiare un incendio di vaste dimensioni che ha causato diversi danni e minacciato un impianto di depurazione delle acque.

Alla luce dei bollettini meteo diramati dal Dipartimento della Protezione Civile, che indicano una “suscettività alta” al rischio di incendi boschivi sull’intero territorio della Regione Siciliana, già dalla serata di ieri, su disposizione della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Sicilia, il personale del Comando di Palermo, così come quello degli altri Comandi dell’Isola, sta effettuando turni continuativi di 24 ore, al posto delle consuete 12. Tale organizzazione comporta la sovrapposizione del personale in entrata con quello del turno precedente, permettendo di raddoppiare il numero degli operatori contemporaneamente in servizio per garantire una maggiore capacità di risposta alle emergenze.