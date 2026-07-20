A Monreale droni in volo per beccare i piromani

Con il termometro che a Monreale ha superato i 40°C, il Comune ha deciso di alzare gli occhi al cielo: da alcune ore droni dotati di telecamere ad altissima risoluzione e sensori termici sorvolano capoluogo e frazioni per intercettare sul nascere eventuali focolai d’incendio.

L’iniziativa nasce dall’attivazione di un piano straordinario di monitoraggio aereo, messo in campo dalla Protezione Civile insieme al Comando di Polizia Municipale, in risposta all’ondata di calore da bollino rosso che sta investendo il territorio. I picchi registrati parlano chiaro: oltre 40,8°C a Monreale, 39,3°C a Piano Geli e 37,7°C a San Martino delle Scale.

Le zone sorvegliate dall’alto

L’attenzione dei velivoli senza pilota si concentra soprattutto sulle aree collinari e boschive più esposte al rischio incendi: San Martino delle Scale, Monte Caputo, Cozzo del Pigno, Villaggio Montano, Contrada Miccini e Pioppo.

«Di fronte a temperature così elevate e alle condizioni di bollino rosso, la priorità assoluta è la salvaguardia dell’incolumità pubblica e del nostro patrimonio naturale», spiega il Vicesindaco e Assessore alla Protezione Civile Giuseppe Di Verde.

Secondo l’amministratore, la tecnologia rappresenta oggi un alleato decisivo nella prevenzione: «L’impiego dei droni ci permette di avere una visione d’insieme chiara e in tempo reale anche nelle aree più impervie del nostro vasto territorio. Questo sistema d’avanguardia consente alla Protezione Civile e ai soggetti preposti di individuare immediatamente eventuali anomalie termiche o primi focolai, riducendo a zero i tempi di intervento in caso di roghi. È un presidio fondamentale di prevenzione e sicurezza per tutti i cittadini.»

Con l’ondata di calore destinata a proseguire nei prossimi giorni, il monitoraggio dall’alto potrebbe diventare uno strumento sempre più centrale nella strategia di prevenzione degli incendi in tutta l’area monrealese.