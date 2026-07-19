Lascia cuccioli nel balcone con 40 gradi e ne muoiono quattro, denunciato a Sciacca

Quattro cuccioli sono morti per il caldo a Sciacca, in provincia di Agrigento, dopo essere stati lasciati su un balcone esposto al sole nei giorni dell’ondata di calore che ha spinto le temperature oltre i 40 gradi. Altri quattro cani, nella stessa situazione, sono stati salvati in tempo. Il proprietario degli animali è stato denunciato.

Un balcone diventato una trappola di calore

Gli otto cuccioli si trovavano tutti insieme in uno spazio esterno privo di ripari adeguati, esposti per ore alle temperature estreme che in questi giorni stanno colpendo la Sicilia occidentale. Il caldo torrido, unito probabilmente alla mancanza di ombra e acqua a sufficienza, si è rivelato fatale per quattro di loro, che non sono sopravvissuti allo stress termico.

Il salvataggio degli altri quattro cani

Gli altri quattro cuccioli sono stati recuperati e messi in salvo prima che le condizioni potessero aggravarsi ulteriormente. Le loro condizioni di salute, dopo l’esposizione prolungata alle alte temperature, sono ora seguite da chi si è occupato del soccorso.

Denuncia per il proprietario

Alla luce di quanto accaduto, il proprietario degli animali è stato denunciato.