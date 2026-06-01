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Marito e moglie muoiono a poche ore di distanza: in Sicilia una storia d’amore fino all’ultimo respiro

di Redazione Web
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Marito e moglie muoiono a poca distanza di tempo

Avevano 83 e 84 anni e vivevano in simbiosi da una vita intera. Lei se n’è andata sabato mattina, lui nel pomeriggio dello stesso giorno. I funerali celebrati insieme nella chiesa di Cuore Immacolato di Maria e Sant’Anna

Se n’è andata lei per prima, sabato mattina, circondata dai familiari. Poi, nel silenzio del primo pomeriggio, ha smesso di battere anche il cuore di lui. G.V. e S.B., 83 e 84 anni, marito e moglie, hanno lasciato Carlentini nello stesso giorno, a poche ore di distanza l’uno dall’altra — come se la vita senza l’altro non fosse semplicemente concepibile.

La loro era una storia costruita sulla quotidianità, tra fatiche e rinunce affrontate fianco a fianco, sempre con la stessa serenità. Una coppia che aveva fatto della vicinanza reciproca il centro di ogni giornata, e che anche nell’addio non si è separata.

Quando la moglie è venuta a mancare, il marito era ancora tra i vivi — ma con il cuore già spezzato. Nel giro di poche ore, si è spento anche lui. I funerali di entrambi si sono tenuti domenica mattina nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria e Sant’Anna, dove il parroco don Marco Serra ha presieduto l’unico rito funebre per due vite che avevano smesso di essere distinte da tempo.

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