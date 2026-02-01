Cè posta per te, madre e figlia di Marsala divise da 7 anni: Sara chiude la busta

Una busta chiusa, lacrime trattenute a stento e parole che pesano come macigni. La puntata di C’è posta per te andata in onda sabato 31 gennaio ha portato sul palco di Maria De Filippi una storia tutta siciliana, quella di Liliana e Sara, madre e figlia originarie di Marsala che non si rivolgono la parola da sette lunghi anni.

Al centro della frattura c’è un amore che la madre non ha mai digerito: quello tra Sara e Giovanni, un uomo con 27 anni più di lei, oggi suo marito. I due vivono a Mazara del Vallo e hanno costruito una vita insieme, ma il prezzo da pagare è stato altissimo: il taglio netto con la famiglia d’origine.

La storia: un amore osteggiato fin dall’inizio

Liliana si è presentata in studio accompagnata dal compagno Francesco, decisa a tentare il tutto per tutto per riabbracciare la figlia. Sara è nata da una precedente relazione della donna e il rapporto tra le due, un tempo solidissimo, si è sgretolato quando la ragazza, ancora giovanissima, si è innamorata di Giovanni, amico del padre biologico.

“L’ho vista crescere”, ha spiegato Sara durante la puntata. “I miei genitori erano separati e io cercavo un uomo che mi desse affetto. Mi sono innamorata di lui”.

Ma Liliana non ha mai accettato quella relazione. La differenza d’età e la mancanza di un lavoro stabile da parte di Giovanni erano per lei ostacoli insormontabili. Secondo il racconto della madre, un giorno Sara disse di andare da un’amica e invece andò a vivere con lui. Pochi mesi dopo, il matrimonio.

Il giorno del sì avrebbe dovuto essere un momento di gioia, ma si è trasformato nel punto di non ritorno. Francesco, compagno di Liliana, avrebbe fatto una battuta sull’altezza di Giovanni: “Per essere all’altezza di Sara devi metterti su uno sgabello”. Una frase che ha scatenato la rabbia dello sposo e contribuito a spezzare definitivamente ogni legame.

Sara ricorda quel giorno con amarezza: “La compagna di mio padre mi ha comprato l’abito, poco costoso ma andava bene così. Loro mi hanno fatto solo dispetti, Francesco prendeva in giro mio marito. Stiamo scherzando?”.

In studio, Liliana ha provato a spiegare le sue ragioni: “Sara, sono sette anni che non ci vediamo. Ho sofferto tanto. Non ho accettato Giovanni per la sua età e perché non aveva un lavoro stabile, ma voglio ricominciare. Avevamo un rapporto bellissimo, volevo solo il meglio per te”.

Ma le parole della madre non hanno convinto la figlia, che fin dai primi istanti ha mostrato insofferenza. “Che bugiarda, mi ha già fatto salire il nervoso”, ha sbottato Sara. “Hanno sempre ostacolato la nostra storia, mettendoci i bastoni tra le ruote”.

Secondo Sara, sarebbe stata proprio la madre a spingerla verso il matrimonio: “Giovanni voleva andare a convivere, ma mia madre mi disse che prima dovevamo sposarci. Poi mia nonna mi ha insultata e io, che avevo 19 anni ed ero maggiorenne, ho fatto la valigia e me ne sono andata”.

A quel punto è intervenuta Maria De Filippi, che ha svelato un retroscena personale per provare a smussare i toni. La conduttrice ha raccontato di quando, all’inizio della sua relazione con Maurizio Costanzo, la differenza d’età (quasi 25 anni) era vista come uno scandalo.

“Quando tua madre mi ha parlato di questa grande differenza d’età, io la guardavo pensando alla mia storia con Maurizio. Lei mi diceva che era una vergogna e io stavo zitta. Non mi sono offesa perché vedevo che lo diceva in buona fede”, ha spiegato la conduttrice, ricordando anche le difficoltà vissute con il padre, molto cattolico, che inizialmente non accettò quella relazione.

Nonostante il tentativo di mediazione, Sara è rimasta ferma sulla sua posizione. Ha messo in dubbio la sofferenza della madre, accusandola di essere “falsa e bugiarda” e ipotizzando che la richiesta di pace fosse solo un modo per apparire in televisione.

“Lei dice che facciamo pace e poi ricominciamo daccapo”, ha detto Sara prima di chiudere la busta, rifiutando la riconciliazione.

Francesco, il compagno di Liliana, ha commentato amaramente: “La conosco bene, anche se avesse fatto pace sarebbe tornato tutto come prima. La conosco da quando aveva 7 anni”.

Alla domanda finale di Maria De Filippi – “Ti fa bene tutta questa rabbia?” – Sara non ha risposto. La busta è rimasta chiusa, e con essa la speranza di un riavvicinamento.