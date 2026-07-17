Tragedia sulle due ruote, Salvo Riera muore a 68 anni

Un incidente che non lascia scampo quello avvenuto ieri pomeriggio nella zona industriale di Catania, dove due motociclette si sono scontrate violentemente lasciando sull’asfalto un morto e un ferito.

A perdere la vita è stato Salvo Riera, 68 anni, originario di Augusta. L’uomo era in sella alla propria moto quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, si è scontrato con un’altra motocicletta.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Catania, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro. L’incidente si è verificato all’altezza dell’Ikea, nel tratto compreso tra la Strada Prima e la Strada Undicesima, all’interno dell’ex zona Asi.

I soccorsi e le indagini

Per il sessantottenne l’impatto si è rivelato fatale. I sanitari del 118, arrivati in tempi rapidi, hanno provato a lungo a rianimarlo, ma ogni tentativo è stato inutile.

Il conducente dell’altra moto ha invece riportato ferite ed è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Le sue condizioni, al momento, non destano particolare preoccupazione.

Anche stamattina sono proseguiti i rilievi della Polizia locale, impegnata a chiarire ogni aspetto del tragico sinistro. Nel frattempo la Procura di Catania ha disposto il sequestro della salma di Salvo Riera, trasferita al Policlinico del capoluogo etneo: l’autorità giudiziaria sta valutando se disporre l’esame autoptico.