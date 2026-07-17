Morta a 30 anni la figlia di Silvio Baldini, ex allenatore del Palermo

Un dolore che va oltre il calcio quello che ha colpito Silvio Baldini, che piange la scomparsa della figlia Valentina, venuta a mancare a soli 30 anni.

La notizia è stata diffusa nella mattinata di oggi, venerdì 17 luglio, dal Corriere dello Sport, e in poco tempo ha raggiunto tutte le piazze in cui il tecnico toscano ha allenato, Palermo compresa: proprio in riva al Tirreno, sulla panchina rosanero, Baldini aveva conquistato la promozione in Serie B nel 2022.

Una vita segnata dalla malattia della figlia

Valentina era affetta dalla nascita da una grave tetraparesi spastica. Una condizione che non era mai stata un segreto, perché lo stesso allenatore ne aveva parlato più volte pubblicamente negli anni, raccontando un rapporto che andava ben oltre i confini della vita familiare, arrivando a incidere anche sul modo in cui Baldini viveva il proprio lavoro in panchina.

Non era raro sentirlo dire che il calcio, in fondo, resta un’attività relativa se paragonato alle difficoltà che si affrontano ogni giorno fuori dal campo. Parole che tornano oggi con un peso ancora più forte, come quelle che l’allenatore ha ripetuto spesso nel corso degli anni: “Valentina mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio”.