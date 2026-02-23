Palermo, “si esercitava” per la patente a 17 anni: travolte madre e figlia di 4 anni in via Spinuzza

Poteva essere il racconto di una normale serata in famiglia tra le luci del centro di Palermo, e invece il bilancio parla di un’ambulanza e di una denuncia. In via Spinuzza, a due passi dal caos di via Roma, la vita di una giovane mamma di 23 anni e della sua bambina di appena 4 è stata scossa dall’impatto improvviso con una Smart.

Al volante del veicolo non c’era un automobilista distratto, ma un ragazzo di 17 anni, F.B., sprovvisto di patente. Secondo quanto ricostruito finora, il giovane avrebbe ammesso di trovarsi alla guida per “fare pratica”, una sorta di lezione autodidatta finita nel peggiore dei modi. Durante una manovra nell’area di parcheggio, il diciassettenne ha perso il controllo della piccola vettura, travolgendo la donna e la figlia che avevano appena lasciato una panineria della zona.

Il panico tra i passanti ha lasciato spazio ai soccorsi immediati del 118. La piccola è stata trasferita d’urgenza all’Ospedale dei Bambini “Di Cristina”, mentre la madre è stata accompagnata al Civico. Nonostante il grande spavento e la violenza dell’urto, i medici hanno escluso il pericolo di vita per entrambe. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica della Polizia Municipale per i rilievi di rito.

Per il minorenne è scattata inevitabilmente la denuncia, mentre restano da chiarire le responsabilità dei proprietari dell’auto: resta da capire, infatti, come il ragazzo sia entrato in possesso delle chiavi per quella folle “esercitazione” nel cuore della movida.