Terribile incidente a Buonfornello: auto piomba durante controllo stradale, morto un 20enne

Tragedia allo svincolo di Buonfornello. Un giovane di 20 anni, originario di Trabia, ha perso la vita in un incidente avvenuto durante un controllo di routine.

La vittima è Ignazio Cortese. C’è un altro ferito grave in ospedale in codice rosso.Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto la vittima e il ferito dalle lamiere e i sanitari che hanno constatato la morte di Cortese e trasportato in codice rosso il ferito.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, nel corso di un normale posto di controllo stradale, per cause ancora in fase di accertamento, un’auto è sopraggiunta improvvisamente finendo contro il veicolo sul quale si trovava il giovane.

L’impatto è stato violentissimo. I soccorsi sono arrivati tempestivamente sul luogo dell’incidente, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare a causa delle gravi ferite riportate nello schianto.

L’area è stata subito messa in sicurezza per consentire i rilievi necessari. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

La notizia ha colpito profondamente la comunità di Trabia e l’intero comprensorio tra Termini Imerese e Buonfornello, territori che in passato sono stati teatro di gravi incidenti stradali.

Una giovane vita spezzata che lascia una famiglia nel dolore e una comunità sconvolta. “L’Amministrazione Comunale di Trabia esprime profondo dolore e sincero cordoglio per la tragica scomparsa del giovane concittadino Ignazio, di soli 20 anni, vittima di un drammatico incidente mentre si trovava fermo a un posto di controllo. A nome mio personale e di tutta l’Amministrazione Comunale, ci stringiamo con affetto e rispetto attorno alla famiglia di Ignazio, ai suoi amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, condividendo questo momento di immenso dolore. La nostra comunità si raccoglie in silenzio e nel ricordo”.