Il cane Ron fiuta la droga: scoperto casolare con hashish a Carini, arrestato pusher

Vasta operazione dei carabinieri nei comuni di Carini, Terrasini e Isola delle Femmine, condotta con il supporto delle aliquote di primo intervento, gli operatori della compagnia di intervento operativo del 12º reggimento carabinieri “Sicilia” e le unità cinofile del nucleo di Palermo Villagrazia.

Nel corso dei controlli, i militari hanno arrestato in flagranza un 27enne, già conosciuto dalle forze dell’ordine, con le accuse di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato bloccato mentre era al volante della propria auto; il suo manifesto nervosismo ha destato i sospetti dei Carabinieri, che hanno proceduto a un’accurata perquisizione del mezzo.

All’interno di una borsa in suo possesso sono stati scoperti quasi 80 involucri contenenti cocaina e 11 panetti di hashish. Determinante è stato l’intervento del cane antidroga “Ron”, il cui olfatto ha condotto i militari fino a un casolare dismesso nelle campagne di Carini. In quella località è stata rinvenuta e posta sotto sequestro un’ulteriore dose di hashish del peso di circa 90 grammi, al momento a carico di ignoti. Il giudice per le indagini preliminari di Palermo ha convalidato l’arresto del 27enne, disponendone la custodia cautelare presso la Casa Circondariale “Pagliarelli”.

Il bilancio complessivo dell’operazione comprende anche altre denunce a piede libero. Un 21enne è stato deferito all’autorità giudiziaria per guida senza patente e possesso di oggetti atti ad offendere, essendo stato trovato con un coltello. Due persone di 46 e 51 anni sono state invece denunciate per l’omessa custodia di veicoli già oggetto di sequestro amministrativo. Infine, un diciannovenne è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. Tutto lo stupefacente sequestrato è stato trasmesso al Laboratorio Analisi del Comando Provinciale di Palermo per le consuete verifiche qualitative e quantitative.