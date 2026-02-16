Tragedia a Cinisi, muore nel sonno a 29 anni: lutto per la scomparsa di Domenico Anselmo

Una comunità avvolta dal silenzio e dall’incredulità. Cinisi si è svegliata con il peso di una tragedia impossibile da accettare: la scomparsa improvvisa di Domenico Anselmo, strappato alla vita a soli 29 anni. Un decesso avvenuto nel sonno, uno di quei drammi che lasciano senza fiato parenti e amici, incapaci di trovare un senso a una fine così prematura.

Domenico non era solo un giovane stimato; era un pilastro per la sua famiglia. Nel 2022 era diventato papà di due gemelline, le sue “principesse”, che rappresentavano il centro esatto del suo mondo. Chi lo conosceva lo descrive come un lavoratore instancabile, un “gigante buono” che affrontava la vita col sorriso e una dedizione totale verso le sue bambine.

Il cordoglio ha superato le mura domestiche per abbracciare l’intera cittadina. Anche le istituzioni hanno voluto rendere omaggio alla memoria del giovane. Il sindaco di Cinisi, Vera Abbate, ha espresso il dolore profondo dell’Amministrazione comunale: “Ci stringiamo con affetto e rispetto attorno alla famiglia Anselmo. A nome della comunità, porgo le più sentite condoglianze”.

Sui social, il ricordo di Domenico vive attraverso centinaia di messaggi. C’è chi ne loda la generosità, chi ricorda le risate condivise e chi, come l’amica Federica, lo immagina ora “brillare tra le stelle”, invitandolo a proteggere da lassù quel nido d’amore che aveva costruito con tanta cura. I funerali si celebrano oggi, 16 febbraio, presso la Chiesa Madre, dove la città si riunirà per un ultimo, straziante abbraccio.