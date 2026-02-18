Cronaca

In casa nasconde revolver, katane e una balestra in casa: arrestato nel Palermitano

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Dietro la porta di un’abitazione di Castelbuono si celava un arsenale che avrebbe fatto impallidire chiunque. I carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Cefalù hanno arrestato un uomo di 52 anni dopo aver scoperto, nel corso di una perquisizione, un’impressionante collezione di armi custodite illegalmente tra le mura domestiche.

A insospettire i militari erano stati i movimenti dell’uomo, giudicati anomali dalle pattuglie che lo tenevano d’occhio. Scattata la perquisizione, il quadro emerso ha tolto ogni dubbio: nell’appartamento sono saltati fuori due revolver — uno dei quali privo di matricola, il che lo rende automaticamente un’arma clandestina — una scacciacani priva del tappo rosso identificativo, due spade di tipo katana e una balestra.

Il 52enne deve rispondere di detenzione abusiva di armi clandestine e detenzione illegale di munizionamento. Dopo la convalida dell’arresto da parte del gip di Termini Imerese, le porte del carcere Burrafato si sono chiuse alle sue spalle. Le armi sequestrate sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

News suggerite per te:

  1. In casa pistola con matricola abrasa e revolver in miniatura: blitz dei carabinieri a Palermo
  2. Quattro arresti a Palermo, uno scappa dai domiciliari e si nasconde… sotto il letto
  3. In casa aveva i funghi ma erano allucinogeni, 21enne arrestato nel Palermitano
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Trabia in lutto per Ignazio Cortese, 20 anni: muore travolto da una Mercedes durante un posto di controllo sull’autostrada
Cronaca
Palestra abusiva nel centro di Palermo, scatta il sequestro: tre denunciati e 12mila euro di sanzioni
Cronaca
Il sindaco di Belmonte Mezzagno viola il Codice della Strada e va a multarsi da solo: “La legge vale per tutti”
Politica
Dramma in casa, donna di 55 anni si toglie la vita
Cronaca
Chirurgia dell’obesità a Palermo: Buccheri La Ferla tra i migliori centri d’Italia anche nel 2026
Salute e Sanità