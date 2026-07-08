Blitz a Palermo: 13 denunce per furto di energia elettrica

Un dispositivo di sicurezza articolato e una presenza coordinata sul territorio nel quartiere “Madonna di Tutto il Mondo”. I Carabinieri della Compagnia San Lorenzo, supportati dalle Stazioni dipendenti, da alcuni equipaggi del Nucleo Radiomobile, dai colleghi del NAS (Nucleo Antisofisticazione e Sanità), dalle unità del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia e dal 9° Nucleo Elicotteri, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo per prevenire i fenomeni di illegalità diffusa, reprimere il traffico di sostanze stupefacenti e verificare la presenza di allacci abusivi alla rete elettrica.

L’intervento dei militari ha portato all’arresto in flagranza di un 33enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura cautelare della detenzione domiciliare, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trovato in possesso di 21 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione e la somma contante di oltre 13.300 euro, considerata provento dell’attività illecita.

I controlli mirati, estesi con il supporto dei tecnici Enel Distribuzione, hanno permesso di individuare una serie di allacci abusivi alla rete elettrica. Sono state infatti denunciate in stato di libertà 13 persone di età compresa tra i 18 e i 75 anni, accusate di furto aggravato di energia. Nel medesimo contesto operativo, 3 automobilisti — un 53enne, un 43enne e un 40enne — sono stati denunciati per violazioni penali al Codice della Strada, quali la guida sotto l’influenza dell’alcol e la guida senza patente reiterata nel biennio.

L’attività ispettiva ha riguardato anche il tessuto commerciale del quartiere: insieme ai militari del NAS, è stata effettuata una verifica presso un’attività di vendita di frutta e verdura gestita da un 59enne palermitano. Al titolare è stata elevata una sanzione amministrativa di 3.000 euro per la mancata o scorretta applicazione delle procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, oltre che per l’utilizzo non autorizzato di un’area esterna di distribuzione.

Nel corso dell’attività sono state identificate 197 persone e verificati 77 veicoli. Tra i soggetti controllati, 3 persone sono state inoltre segnalate alla Prefettura di Palermo come assuntori di sostanze stupefacenti, con il conseguente sequestro di modiche quantità di cocaina, marijuana e hashish.

Sul fronte della sicurezza stradale, sono state elevate 28 sanzioni al Codice della Strada, che hanno portato al sequestro amministrativo e al fermo di 7 veicoli, alla decurtazione di 50 punti dalle patenti e a sanzioni per un totale di oltre 21.700 euro.

Tutto lo stupefacente sequestrato è stato affidato al L.A.S.S. (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) del Comando Provinciale di Palermo per gli accertamenti tecnici di rito.

L’articolata attività straordinaria di controllo si inserisce nel quadro delle costanti iniziative di prevenzione pianificate dal Comando Provinciale, volte a incrementare la percezione di sicurezza tra i cittadini, attraverso la presenza vigile e capillare delle Stazioni Carabinieri, presidio di legalità e fondamentale punto di riferimento per le comunità locali.