Via al nuovo volo Comiso–Pisa, i biglietti sono già disponibili

Sono in vendita i biglietti per il nuovo volo Comiso–Pisa che sarà operativo a partire dal 29 marzo prossimo. «Un’iniziativa volta a rafforzare i collegamenti tra la Sicilia e il Centro-Nord Italia e a migliorare l’accessibilità del territorio», dichiara l’assessore alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò.

«L’apertura della vendita dei biglietti su questa nuova tratta – aggiunge Aricò – è un ulteriore servizio in risposta alle esigenze di mobilità di siciliani, aziende e turisti, che favorisce lo sviluppo economico e l’integrazione del sistema aeroportuale dell’Isola con il Nord Italia. Il governo Schifani continua a lavorare per il potenziamento delle infrastrutture e dei collegamenti, per sostenere la crescita dei territori, ridurre le distanze e offrire nuove opportunità a cittadini e imprese».

I biglietti sono disponibili attraverso i canali ufficiali di vendita. Informazioni dettagliate su orari, frequenze e condizioni di viaggio sono consultabili sul sito del vettore Aeroitalia e degli scali interessati.