L’inverno meteorologico è finito il 28 febbraio, ma in Sicilia se n’era andato già da un pezzo. Marzo si apre esattamente come si era chiuso il mese precedente: anticiclone piantato nel Mediterraneo, sole quasi ovunque e temperature che di invernale non hanno più nulla. Chi sperava in un colpo di coda della stagione fredda dovrà rassegnarsi, almeno per i prossimi giorni.

L’anticiclone non molla: stabilità fino a metà settimana

La struttura di alta pressione che tiene sotto controllo il meteo dell’isola è solida e ben radicata. Si tratta di un promontorio di origine subtropicale che si estende fino a latitudini insolitamente alte, sbarrando la strada al flusso perturbato atlantico e relegandolo ben più a nord, dove le depressioni continuano a scorrere profonde tra Islanda e Scandinavia senza riuscire a sfondare verso sud.

Il risultato è un quadro meteorologico piatto, quasi immobile. Niente pioggia, venti deboli, mari calmi. Una staticità atmosferica che il meteorologo Federico Brescia de iLMeteo.it definisce “quasi assoluta”. L’anticiclone, spiega, “garantisce uno scenario privo di grandi scossoni, confermando una stabilità che sembra non voler mollare la presa”.

Punte oltre i 20 gradi: al Sud è già primavera

Sul fronte delle temperature, questo inizio di marzo si preannuncia decisamente mite. Al Sud e in Sicilia le massime continueranno a stazionare ben al di sopra delle medie stagionali, con punte che supereranno i 20 gradi nelle giornate più soleggiate. Merito del maggior soleggiamento e del richiamo di aria calda dai quadranti meridionali.

Un febbraio che si era già chiuso in modo anomalo dal punto di vista termico trova dunque continuità nei primi giorni del nuovo mese. L’anomalia positiva delle temperature, accentuata dall’ultima settimana di dominio anticiclonico, conferma un inverno che in Sicilia è stato molto piovoso ma complessivamente mite, senza mai regalare vere ondate di freddo.

L’Europa divisa in due: gelo a nord, mitezza a sud

Guardando il quadro continentale, l’Europa si è presentata spaccata a metà per tutto l’inverno. La fascia centro-meridionale ha sperimentato temperature decisamente superiori alla norma, influenzata da un flusso atlantico perturbato ma molto mite. Le regioni scandinave e il Nord Europa, al contrario, hanno vissuto mesi rigidissimi, con masse d’aria gelida che anche quest’anno non sono riuscite a spingersi verso il Mediterraneo.

Una configurazione che si ripete con frequenza crescente e che gli esperti osservano con attenzione: l’anticiclone subtropicale si comporta come un muro, impedendo alle irruzioni fredde artiche di scendere alle nostre latitudini.

Le previsioni giorno per giorno

Domenica 1 marzo: giornata splendida in Sicilia e al Sud, sole protagonista e clima primaverile. Qualche nube in più al Centro, piogge deboli solo tra Piemonte, Liguria e Lombardia occidentale.

Lunedì 2 marzo: sereno e caldo per il periodo su tutta l’isola. Nebbie mattutine possibili nelle valli interne, ma destinate a dissolversi rapidamente.

Martedì 3 marzo: cielo sereno o poco nuvoloso in Sicilia. Qualche addensamento sulla Sardegna, ma senza fenomeni significativi.

Mercoledì 4 marzo: lieve instabilità pomeridiana possibile sulle zone interne dell’isola, ma nulla di rilevante. Il contesto resta anticiclonico.

Dal 7 marzo possibile svolta: tornano le piogge?

Ed è qui che la situazione si fa interessante. Mentre i primi giorni del mese appaiono blindati dall’alta pressione, a partire dal 7-8 marzo i modelli meteorologici iniziano a intravedere un possibile cambiamento. L’ipotesi è quella di un indebolimento della cupola anticiclonica sul Mediterraneo, con l’arrivo di correnti più fresche da est che potrebbero riportare instabilità e piogge sull’isola.

Al momento resta una tendenza da confermare, non una certezza. La distanza temporale è ancora troppo ampia per sbilanciarsi. Ma il segnale c’è, e dopo settimane di stabilità assoluta rappresenterebbe un cambio di passo significativo, soprattutto per un marzo che storicamente può riservare sorprese di stampo ancora invernale.

I prossimi aggiornamenti saranno decisivi per capire se la seconda settimana di marzo porterà davvero quel cambio di scenario che, al momento, resta solo un’ipotesi suggestiva.