Ponte Corleone, via al montaggio della carpenteria: “Giornata storica per Palermo”

Una data attesa da decenni segna un punto di svolta per la viabilità di Palermo. Sono ufficialmente iniziate le operazioni di montaggio della carpenteria metallica propedeutiche al raddoppio del Ponte Corleone. Il cantiere entra così nel vivo, partendo dalla carreggiata in direzione Catania.
L’opera, considerata strategica per decongestionare uno dei principali imbuti della circonvallazione, è il frutto di una sinergia tra l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Lagalla, l’assessorato alle Opere Pubbliche di Totò Orlando, la Regione Siciliana e l’Anas.
Il capogruppo di “Lavoriamo per Palermo”, Dario Chinnici, presente sul posto per l’avvio dei lavori, ha definito la giornata odierna come “storica”. Secondo Chinnici, il completamento dell’infrastruttura non solo abbatterà i tempi di percorrenza per i cittadini, ma garantirà standard di sicurezza nettamente superiori per l’intera area metropolitana, ponendo fine a un’attesa lunga quasi trent’anni.
