Tappa in Sicilia per “Il Pasticciotto incontra i territori”, il progetto itinerante ideato dal maestro pasticcere di Campi Salentina (Le) Angelo Bisconti e dal giornalista Alessandro Miglietta per valorizzare le eccellenze agroalimentari delle regioni italiane, presentato ufficialmente in Senato l’11 dicembre del 2024. Dopo aver toccato Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Lazio, Toscana e Liguria, il “Giro d’Italia del Pasticciotto” approda a Bronte (Ct), nella patria del pistacchio italiano.

Dall’incontro tra l’arte dolciaria salentina e l’eccellenza artigianale di Sciara, realtà fondata nel 2011 da tre giovani ragazzi alle pendici dell’Etna, nasce il “Pistacchiotto di Sicilia”. Si tratta della variante isolana del tipico dolce leccese. Lo scrigno di pasta frolla impreziosita da farina di pistacchio presenta al suo interno due strati: crema al pistacchio alla base e secondo strato di crema pasticcera.

La presentazione ufficiale del “Pistacchiotto di Sicilia” si terrà giovedì 2 luglio alle ore 11, presso la sede di Sciara, in via Vittorio Veneto 11 a Bronte (Ct). Interverranno: Angelo Bisconti, maestro pasticcere, Alessandra Gatto, responsabile marketing e comunicazione Sciara, Corrado Emmolo, responsabile produzione Sciara, Giuseppe Gullotta, sindaco di Bronte, Fabio Meli, assessore alle politiche agricole del Comune di Bronte. Coordinerà l’incontro il giornalista Alessandro Miglietta. Subito dopo è prevista una degustazione gratuita del nuovo dolce. “Il Pistacchiotto di Sicilia è una bontà da gustare come dessert o a colazione in tutte le stagioni” – afferma Bisconti, già inventore tra gli altri del “Pasticciotto Obama” dedicato nel 2008 al primo presidente di colore degli Stati Uniti, del “Pasticciotto del Campione”, dedicato a Jannik Sinner, e del “Cantucciotto” dedicato al maestro Andrea Bocelli. Così come avvenuto nelle 7 tappe precedenti, Angelo Bisconti donerà la ricetta originale del “Pistacchiotto di Sicilia” ai rappresentanti del territorio in modo tale che il dolce possa essere preparato e degustato in loco.