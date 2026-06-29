Le flotte aziendali europee accelerano verso la transizione energetica: emissioni di CO₂ in calo del 25% dal 2022

La seconda edizione del Fleet Sustainability Ranking by Industry 2025 di Ayvens, analizza l’evoluzione delle flotte aziendali internazionali di passenger car noleggiate dai clienti Ayvens in 29 Paesi europei e fotografa lo stato della transizione verso una mobilità sempre più orientata alla riduzione delle emissioni.

Le emissioni medie di CO₂ delle flotte europee sono diminuite del 25% dal 2022;

In Italia il calo si attesta all’11%, con una transizione più lenta rispetto alla media europea;

Il settore farmaceutico guida la crescita dei veicoli elettrici, mentre l’edilizia resta il comparto con le maggiori criticità in termini emissivi;

In tutta Europa continua la riduzione della quota diesel e cresce il ricorso a veicoli elettrificati.

Le flotte aziendali europee accelerano il percorso verso la transizione energetica. È quanto emerge dalla nuova edizione del Fleet Sustainability Ranking by Industry 2025 di Ayvens, uno dei brand leader nel settore della mobilità sostenibile. Lo studio analizza l’evoluzione della mobilità aziendale in 29 Paesi europei attraverso quattro indicatori principali: emissioni medie di CO₂, quota di veicoli diesel, diffusione di veicoli elettrici a batteria (BEV) e quota di veicoli ibridi e plug-in hybrid (PHEV).

Secondo il report, dal 2022 le emissioni medie delle flotte aziendali europee si sono ridotte del 25%, a conferma del ruolo sempre più centrale delle imprese nella transizione verso modelli di mobilità a basse emissioni. Parallelamente, continua il progressivo calo della quota di veicoli diesel, accompagnato da una crescita costante delle alimentazioni elettrificate all’interno delle flotte aziendali europee.

Anche il mercato italiano mostra segnali positivi, con una riduzione media delle emissioni pari all’11% rispetto al 2022. Tuttavia, il confronto europeo evidenzia un percorso ancora disomogeneo tra i diversi settori produttivi e una velocità di transizione inferiore rispetto ad altri Paesi europei, soprattutto sul fronte dell’adozione di veicoli full electric.

Tra i comparti più virtuosi emerge il settore farmaceutico, che registra la crescita più significativa nell’adozione di veicoli elettrici a batteria: la quota di BEV è passata dal 2% al 18% in due anni. Bene anche il settore finanziario e dei servizi professionali, che si conferma tra i più avanzati nel processo di elettrificazione delle flotte.

Restano invece più indietro comparti come l’edilizia, unico settore italiano in cui le emissioni medie risultano in aumento rispetto al 2022, passando da 122 a 132 g/km. Un dato che evidenzia come la transizione verso flotte a basse emissioni proceda ancora a velocità differenti a seconda delle specifiche esigenze operative dei diversi settori.

Il report, che fa riferimento ai dati delle flotte internazionali, evidenzia inoltre come i veicoli aziendali rappresentino oggi uno dei principali acceleratori della trasformazione sostenibile della mobilità europea, grazie alla loro capacità di introdurre più rapidamente nuove tecnologie e modelli di mobilità a basse emissioni. I team Fleet Consultancy centrali e locali di Ayvens sono già al lavoro sulla terza edizione dell’analisi, in arrivo prossimamente.

“La trasformazione verso modelli di mobilità coerenti con la transizione energetica richiede strumenti di analisi puntuali e un approccio su misura, poiché ogni settore industriale viaggia a una velocità differente in base alle proprie necessità operative” ha commentato Veronica Spanu, HR, Facility, ESG & Communication Director Ayvens Italia “Il nostro Fleet Sustainability Ranking nasce proprio per fotografare questa complessa evoluzione e orientare le strategie aziendali. In Ayvens siamo fieri di supportare l’accelerazione a cui stiamo assistendo in tutta Europa: attraverso la nostra esperienza, un’importante offerta multibrand e il nostro approccio consulenziale, continuiamo a fornire alle aziende le chiavi per raggiungere i propri target strategici di business e di riduzione delle emissioni nette, accompagnando ogni realtà professionale nel proprio percorso di transizione energetica.”

Per ulteriori informazioni e per scaricare i report completi:

https://www.ayvens.com/it-it/chi-siamo/area-stampa/mercato-auto/fleet-sustainability-ranking-2025/

Ayvens

Ayvens è uno dei leader globali nella mobilità sostenibile, impegnato a migliorare la qualità della vita dei propri clienti, dalle grandi aziende nazionali, internazionali e PMI sino ai professionisti e ai privati. Il Gruppo gestisce contratti di noleggio full service, servizi flessibili e molteplici soluzioni di mobilità per la gestione delle flotte. Presente in 41 paesi, con oltre 13.000 dipendenti, 3,1 milioni di veicoli e una delle più grandi flotte al mondo di veicoli elettrici multibrand, Ayvens detiene una posizione privilegiata per guidare la transizione verso la riduzione delle emissioni e promuovere la trasformazione digitale del settore della mobilità. L’azienda è quotata nel Compartimento A dell’indice Euronext di Parigi (ISIN: FR0013258662; Ticker: AYV). Sociéte Générale Group è l’azionista di maggioranza di Ayvens.

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