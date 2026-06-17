Trema la Sicilia: registrata scossa di terremoto

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata oggi pomeriggio al largo della costa siciliana nord orientale, nel Messinese.
L’evento sismico, localizzato a una profondità di 120 chilometri, non risulta aver causato danni né è stato avvertito dalla popolazione.
I dati del sisma
Il sisma è stato rilevato alle ore 13:54 di oggi, 17 giugno 2026, con epicentro nelle acque della Costa Siciliana nord orientale, alle
coordinate geografiche 38.3915°N, 15.3723°E. L’ipocentro si trova a 120 chilometri di profondità, un dato che spiega la scarsa percezione
dell’evento in superficie.
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