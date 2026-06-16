Timbravano e sparivano alla Reset: 9 dipendenti del verde pubblico nei guai a Palermo

Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato, a conclusione di un’attività investigativa condotta dalla DIGOS della Questura di Palermo e coordinata dalla Procura della Repubblica di Palermo, diretta dal Procuratore Maurizio De Lucia, ha dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria nei confronti di nove dipendenti di Reset, la società partecipata del Comune di Palermo che gestisce il verde pubblico cittadino.

Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari Emanuela Carrabotta su richiesta del Sostituto Procuratore Eugenio Faletra, riguarda i reati di truffa aggravata in concorso e peculato — quest’ultimo contestato esclusivamente a due degli indagati — commessi ai danni della medesima società. È stata notificata anche l’informazione di garanzia sul diritto di difesa nei confronti di un ulteriore dipendente, indagato anch’egli per assenteismo.

L’articolata attività investigativa della DIGOS — che si è avvalsa di servizi tecnici, tra cui videoriprese installate in punti strategici, e di attività dinamiche di osservazione e pedinamento — ha permesso di ricostruire una complessa rete di relazioni e complicità tra gli indagati, finalizzata alla commissione in concorso del reato di truffa aggravata in danno della società. La truffa consisteva in condotte quotidiane di assenteismo, coperte da sistematiche false attestazioni della presenza in servizio, con il contributo di colleghi compiacenti.

Particolarmente gravi si sono rivelate le condotte di uno degli indagati, anche in ragione del suo ruolo di rappresentante sindacale e capo squadra: si dedicava sistematicamente ai propri affari privati durante l’orario di lavoro, facendo uso improprio dell’autovettura di servizio.

L’Autorità Giudiziaria ha disposto la comunicazione al datore di lavoro degli indagati della misura cautelare adottata, per ogni opportuna valutazione e determinazione di competenza.