Mamma urla e salva il figlio di 5 anni: terzo tentativo di rapimento in Italia

Un’ondata di allarme sta attraversando l’Italia: in pochi giorni si sono registrati ben tre episodi di tentato rapimento di bambini, l’ultimo dei quali avvenuto nel pomeriggio di lunedì 16 febbraio alla pista di pattinaggio di Scandicci, alle porte di Firenze.

Stando alla denuncia sporta dalla madre, un uomo si sarebbe avvicinato alla donna cercando di portarle via il figlio di appena 5 anni. Solo grazie alla sua reazione — urla e colluttazione — l’aggressore ha rinunciato dandosi alla fuga. I carabinieri hanno avviato le indagini, anche attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, sebbene al momento non risultino riprese utili. La madre avrebbe descritto l’aggressore come di nazionalità straniera.

Non si tratta di un caso isolato. Nei giorni precedenti si erano verificati due episodi analoghi, altrettanto inquietanti.

Bergamo: all’uscita di un supermercato, un uomo di 47 anni di nazionalità romena ha tentato di strappare una bambina dalla madre, causandole la frattura di un femore. L’aggressore è stato arrestato con l’accusa di tentato sequestro di persona.

Caivano (Napoli): un uomo ghanese di 45 anni ha tentato di afferrare un bambino di 5 anni all’interno di un supermercato, anche in questo caso mentre era insieme a un genitore. I carabinieri lo hanno fermato e arrestato per tentato sequestro di persona.

Tre episodi in pochi giorni, in tre diverse città italiane, che stanno alimentando una crescente preoccupazione tra le famiglie e spingono le autorità a mantenere alta la guardia.